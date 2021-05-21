Жители Твери смогут отдать погорельцам продукты и предметы первой необходимости

Жители смогут помочь погорельцам продуктами и предметами быта Фото: Евгения ГУСЕВА

22-23 мая в городском саду Твери будет проходить фестиваль благотворительности и волонтерства "Площадь Добра". Частью события станет работа площадки проекта "Добрый шкаф", где будет организован сбор помощи жителям Тверской области, пострадавшим от бытовых пожаров.

Принести можно продукты длительного хранения - воду, чай, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, а также предметы первой необходимости, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, товары для детей от 0 до 12 месяцев.

Одежду и обувь на фестивале принимать не будут.

Время работы площадки с 11:00 до 16:00.