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Общество21 мая 2021 20:17

Жители Твери смогут отдать погорельцам продукты и предметы первой необходимости

Фестиваль благотворительности пройдет в выходные
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жители смогут помочь погорельцам продуктами и предметами быта

Жители смогут помочь погорельцам продуктами и предметами быта

Фото: Евгения ГУСЕВА

22-23 мая в городском саду Твери будет проходить фестиваль благотворительности и волонтерства "Площадь Добра". Частью события станет работа площадки проекта "Добрый шкаф", где будет организован сбор помощи жителям Тверской области, пострадавшим от бытовых пожаров.

Принести можно продукты длительного хранения - воду, чай, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, а также предметы первой необходимости, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, товары для детей от 0 до 12 месяцев.

Одежду и обувь на фестивале принимать не будут.

Время работы площадки с 11:00 до 16:00.