В Тверской области выделят средства бюджета в поддержку лесопромышленных предприятий

Лесопромышленным предприятиям региона будут предоставлять льготные займы и субсидии за счет бюджета. Фото: ПТО

В Тверской области порядка 189 млн рублей из бюджета региона направят на поддержку деревоперерабатывающих предприятий. Вопрос рассмотрен на заседании областной бюджетной комиссии 21 мая. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

Средства пойдут на реализацию новых региональных мер по развитию лесопромышленного комплекса. Они инициированы Игорем Руденей.

С 2021 года компаниям ЛПК будут предоставляться льготные займы на приобретение промышленного оборудования, лесозаготовительной техники, строительство новых зданий и сооружений, а также субсидии из регионального бюджета на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов.

Планируется, что субсидии компаниям ЛПК на возмещение части кредитов будут предоставляться исходя из ключевой ставки Центробанка России на момент заключения соглашения.

Льготные займы - до 50 млн рублей - будут предоставляться Фондом развития промышленности под 1,5% годовых и сроком до пяти лет.