Свыше 270 гектаров земель в трех муниципалитетах Тверской области переведут в лесной фонд

В лесной фонд опять переводят зарастающие земли. Фото: ПТО

В 2018-2020 годах лесной фонд региона увеличился почти на 30 тыс. гектаров. Вскоре он прирастет еще 270 гектарами в Торопецком и Бежецком районах, а также в Молоковском муниципальном округе. Решение принято 21 мая на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое провел губернатор Игорь Руденя.

В лесной фонд будут переведены 15 участков из земель сельхозназначения и земель запаса.

По поручению губернатора в Тверской области активизирована работа по инвентаризации заросших земель и постановке этих участков на кадастровый учет.

Комплекс мер по расширению лесного фонда позволит обеспечить необходимый запас ресурсов для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.