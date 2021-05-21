Впервые за 18 лет в ледовой дружине России на Чемпионате мира нет воспитанника тверского хоккея

Илья Ковальчук дважды выигрывал Чемпионаты мира - в 2008 и 2009 годах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 мая в Латвии стартовала первая игра на Чемпионате Мира по хоккею сборной России. Наши сегодня сражаются против извечных соперников в Европе чехов. Прискорбно, но впервые за последние 18 лет в окончательный состав российской ледовой дружины на ЧМ не попал ни один воспитанник тверской хоккея.

Напомним, что самым именитым и титулованным хоккеистом из Твери является Илья Ковальчук. В далёком 2003 году, он уже имея опыт игры за сборную на Олимпийских играх (в 2002-м) дебютировал за нашу ледовую дружину на мировом первенстве.

Впоследствии за сборную на Чемпионатах мира играли другие воспитанники тверского хоккея - Евгений Рясенский, Денис Денисов, Денис Кокорев, Александр Кутузов, Роман Любимов…

Из наших тверских почти все выигрывали и золото ЧМ. А некоторые и не раз. Итак, на медали высшей пробы брали Илья Ковальчук, Денис Кокарев, Евгений Рясенский, Денис Денисов и Александр Кутузов.

В ближайшем резерве нынешней сборной мы все таки обнаружили одного тверичанина. Это защитник Кирилл Кирсанов 2002 года рождения. Является воспитанником команды «Тверские тигры». Сейчас играет за СКА (Санкт-Петербург).

Кстати, Кирсанов в составе юношеской сборной России завоевал золото на Мировом кубок вызова, который считается самым престижным международным турниром для хоккеистов до 17 лет.

Перед этим Чемпионатом Мира в Риге Кирилл попал в специальный «пузырь» сборной (ближайший к основному составу резерв). Однако в итоге пока первенство планеты проходит мимо него.

Ну а звёздный час тверского хоккея и самого именитого тверского хоккеиста Ильи Ковальчука - золото Олимпиады в Южной Корее.

Календарь текущего Чемпионата мира по хоккею можно смотреть на сайте федерации хоккея.