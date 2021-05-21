В Тверской области спасатели мониторят торфяные месторождения

МЧС ведет мониторинг торфяных месторождений Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
В Тверской области продолжается работа по мониторингу лесных массивов и торфяных месторождений.
20 мая мобильные группы проверили территории Калининского, Конаковского и Кимрского района. Работа ведется с применением техники высокой проходимости.
- В ходе мониторинга очагов тления торфа обнаружено не было, - сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
21 мая проверять территории торфяных месторождений направлены девять мобильных групп.
МЧС России напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила поведения в лесу и запретах на использование открытого огня и разведение костров.