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Происшествия21 мая 2021 14:59

В кафе Твери у посетителя украли планшет

Злоумышленника разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого в краже задержали полицейские

Подозреваемого в краже задержали полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральный отдел полиции по городу Твери обратился 51-летний мужчина и сообщил, что в одном из кафе у него украли планшет стоимостью около 10 000 рублей.

Полицейские приехали в кафе, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемого в краже.

Злоумышленником оказался безработный 45-летний мужчина. Он задержан и доставлен в отдел полиции. Украденный гаджет вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено и расследутся уголовное дело.

Криминал