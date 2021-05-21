День славянской письменности и культуры отметят в Твери 24 мая

В Твери пройдут мероприятия в День славянской письменности и культуры Фото: Ирина ТАРАСОВА

24 мая у памятника святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию в сквере филологического факультета ТвГУ на проспекте Чайковского, 70 состоятся мероприятия, посвященные Дню слаянской письменности и культуры.

День памяти создателей азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия жители Верхневолжья празднуют с 2008 года.

Традиционно в этот день студенты и преподаватели Тверского государственного университета участвуют в праздничном шествии. В прошлом году его отменили из-за пандемии. Как будет организован праздник в этом году, пока не уточняется.

Мероприятия у филологического факультета начнутся в 12:00.