В Твери проводят проверку по сообщению о противоправной деятельности

В Твери эвакуировали торговый центр
Фото: Альберт БОЙКОВ
Днем, 21 мая, в Твери эвакуировали ТРЦ "РИО". О этом в соцсетях сообщают жители.
- В городе Твери проводятся проверочные мероприятия в связи с поступившей информацией о противоправной деятельности. Информация проверяется уполномоченными органами власти и правоохранительными структурам. Просим жителей Твери с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, сохранять спокойствие, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Дальнейшая информация уточняется.