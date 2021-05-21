В Твери проводят проверку по сообщению о противоправной деятельности

В Твери эвакуировали торговый центр Фото: Альберт БОЙКОВ

Днем, 21 мая, в Твери эвакуировали ТРЦ "РИО". О этом в соцсетях сообщают жители.

- В городе Твери проводятся проверочные мероприятия в связи с поступившей информацией о противоправной деятельности. Информация проверяется уполномоченными органами власти и правоохранительными структурам. Просим жителей Твери с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, сохранять спокойствие, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Дальнейшая информация уточняется.