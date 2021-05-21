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Происшествия21 мая 2021 14:28

В Твери проводят проверку по сообщению о противоправной деятельности

Жители сообщили в соцсети об эвакуации ТРЦ "РИО"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери эвакуировали торговый центр

В Твери эвакуировали торговый центр

Фото: Альберт БОЙКОВ

Днем, 21 мая, в Твери эвакуировали ТРЦ "РИО". О этом в соцсетях сообщают жители.

- В городе Твери проводятся проверочные мероприятия в связи с поступившей информацией о противоправной деятельности. Информация проверяется уполномоченными органами власти и правоохранительными структурам. Просим жителей Твери с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, сохранять спокойствие, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Дальнейшая информация уточняется.

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