В Тверской области отремонтируют часть дороги Бежецк - Кесова Гора - Кашин

До 1 сентября должны отремонтировать три участка трассы в Кесовогорском районе. Фото: ПТО

Автодорога Бежецк - Кесова Гора - Кашин связывает между собой северо-восточную и восточную части региона. В 2021 году в порядок приведут три участка этой трассы.

Как сообщает областное правительство, всего будет отремонтировано 22,8 км до 1 сентября. В программу дорожных работ на 2021 год включены участки дороги в Кесовогорском районе.

Работы на трассе проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2021 году по нацпроекту запланировано отремонтировать 259 км региональных автодорог.

В перечень вошли 16 объектов, среди которых Тверь–Бежецк–Весьегонск–Устюжна, Осташков–Селижарово–Ржев, Москва-Рига»–Андреаполь–Пено–Хитино, Рамешки–Максатиха, Бежецк–Кесова Гора–Кашин, Торжок–Осташков, Осташков–Волговерховье, Дубна–Кимры–Горицы, Торжок–Высокое–Берново–Старица и другие. Ремонт части из них продолжится и в 2022 году.