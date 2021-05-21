"Контроль трезвости" пройдет в Тверской области с 21 по 23 мая

Водителей проверят на трезвость Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

УГИБДД России по Тверской области проведет профилактический рейд "Контроль трезвости". Мероприятие пройдет с 21 по 23 мая в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102" .