В Тверской области после вмешательства прокуратуры врач получила стимулирующие выплаты

Права медработника защитила прокуратура Фото: архив "КП"

В Кашинскую межрайонную прокуратуру обратилась работник районной больницы и сообщила, что ранее незаконно лишалась стимулирующих выплат по результатам работы комиссии по оценке деятельности работников медицинского учреждения.

В результате проверки главному врачу больницы прокурором района внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Заявительнице выплачены стимулирующие выплаты в полном объеме.