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Общество21 мая 2021 13:10

В Тверской области после вмешательства прокуратуры врач получила стимулирующие выплаты

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Права медработника защитила прокуратура Фото: архив "КП"

Права медработника защитила прокуратура Фото: архив "КП"

В Кашинскую межрайонную прокуратуру обратилась работник районной больницы и сообщила, что ранее незаконно лишалась стимулирующих выплат по результатам работы комиссии по оценке деятельности работников медицинского учреждения.

В результате проверки главному врачу больницы прокурором района внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Заявительнице выплачены стимулирующие выплаты в полном объеме.