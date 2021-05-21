Еще один прививочный пункт заработал в торговом центре Твери

В Твери открылся новый прививочный пункт Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. Сделать прививку против коронавируса можно в 54 прививочных пунктах, работающих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров.

Новый прививочный пункт открылся 21 мая в торговом центре "РИО" в Твери. Прививочный кабинет работает ежедневно – по будням с 10:00 до 20:00, с перерывом с 14:00 до 15:00, в выходные – с 11:00 до 18:00, без перерывов.

Ранее, вакцинационные пункты были открыты в торговом парке №1 на Октябрьском проспекте и в ТЦ "Рубин" на проспекте Калинина.

Всего с начала вакцинации в Тверской области сделали прививку 124 493 человека – это 86,7 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. 20 мая привито 1 132 человека. В федеральный регистр внесена информация о 117 354 вакцинированном гражданине.