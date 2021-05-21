Для выпускников Тверской кадетской роты прозвенел последний звонок

Для кадетов в Твери прозвенел последний звонок Фото: ПТО

21 мая у стелы "Город воинской славы" в центре Твери прошло торжественное мероприятие - для одиннадцатиклассников средней школы №16 прозвенел последний звонок.

Ребят из Тверской кадетской роты поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой и со знаменем Тверской кадетской роты. Это важное событие, которое останется в вашей памяти и в ваших сердцах на всю жизнь, проходит у стелы "Город воинской славы". Убежден, что каждый из вас в эти минуты по-особому чувствует неразрывную связь поколений. Вам предстоит продолжить дело сынов и дочерей нашего Отечества, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Самое главное – смело идите к своей цели, достигайте новых высот, – напутствовал кадетов Игорь Руденя и выразил благодарность педагогам, родителям, наставникам ребят за важный труд по воспитанию достойных граждан России.