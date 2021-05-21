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Общество21 мая 2021 10:22

Руководителя дорожной организации оштрафовали за небезопасную дорогу в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура в Пеновском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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За плохие дороги в Пеновском районе оштрафован руководитель компании

За плохие дороги в Пеновском районе оштрафован руководитель компании

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратура Пеновского района провела проверку и выявила нарушения в содержании объектов улично-дорожной сети.

В ходе проверки обнаружено, что один из участков дороги, находящийся в ведении компании, не отвечал требованиям к эксплуатационному состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Надзорным органом руководителю организации внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также руководителю придется заплатить штраф в 20 000 рублей. Нарушения устранены.

Постановление не вступило в законную силу.