Руководителя дорожной организации оштрафовали за небезопасную дорогу в Тверской области

За плохие дороги в Пеновском районе оштрафован руководитель компании Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратура Пеновского района провела проверку и выявила нарушения в содержании объектов улично-дорожной сети.

В ходе проверки обнаружено, что один из участков дороги, находящийся в ведении компании, не отвечал требованиям к эксплуатационному состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Надзорным органом руководителю организации внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также руководителю придется заплатить штраф в 20 000 рублей. Нарушения устранены.

Постановление не вступило в законную силу.