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Общество21 мая 2021 9:52

В Твери продолжается движение по Советской улице

Информация актуальна на 10 утра
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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Пока машины ездят по центру Твери, несмотря на предупреждение о перекрытии. Фото: принтскрин с веб-камеры.

Пока машины ездят по центру Твери, несмотря на предупреждение о перекрытии. Фото: принтскрин с веб-камеры.

На данный момент по улице Советской по-прежнему ездит транспорт. Несмотря на то, что ранее сообщали о перекрытии проезжей части 21 мая с 06:00 до 11:00.

Трансляция с веб-камеры показывает, что автомобили движутся по Советской. В том числе, напротив стелы «Город воинской славы», где состоится торжественное мероприятие в честь последнего звонка в школах региона. На нём будут присутствовать представители городской и областной власти.

Возможно, проехать на этом отрезке улицы нельзя будет позже по времени. «КП»-Тверь» следит за ситуацией на дорогах.

Эх, дороги!