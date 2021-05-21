В Твери продолжается движение по Советской улице

Пока машины ездят по центру Твери, несмотря на предупреждение о перекрытии. Фото: принтскрин с веб-камеры.

На данный момент по улице Советской по-прежнему ездит транспорт. Несмотря на то, что ранее сообщали о перекрытии проезжей части 21 мая с 06:00 до 11:00.

Трансляция с веб-камеры показывает, что автомобили движутся по Советской. В том числе, напротив стелы «Город воинской славы», где состоится торжественное мероприятие в честь последнего звонка в школах региона. На нём будут присутствовать представители городской и областной власти.

Возможно, проехать на этом отрезке улицы нельзя будет позже по времени. «КП»-Тверь» следит за ситуацией на дорогах.