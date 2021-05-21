Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло на трассе М-10 в Тверской области

Четыре автомобиля столкнулись в Конаковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария случилась около 23:00 вечера на 141-м км федеральной трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель большегруза "Скания" с полуприцепом при движении в сторону Санкт-Петербурга уснул за рулем и столкнулся с впереди едущим автомобилем "Газель Некст" под управлением 19-летнего водителя. В свою очередь "Газель" врезалась в другую "Газель Некст" под управлением 30-летнего водителя, который врезался в "Пежо 408" под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП 19-летний водитель и 26 летний пассажир "Газель Некст" получили травмы. Их доставили в больницу. Для деблокировки пострадавших потребовалась помощь МЧС.