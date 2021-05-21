Водитель иномарки погиб в ДТП с "Камазом" на трассе М-10 в Тверской области

Водитель погиб в результате ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла поздно вечером, 20 мая, на 325-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

34-летний водитель "Фольксваген Пассат" при движении в сторону Санкт-Петербурга выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом".

На момент прибытия скорой помощи мужчина был в сознании, его доставили в ЦРБ Вышнего Волочка. От полученных травм он скончался. Был не пристегнут ремнем безопасности на момент ДТП.