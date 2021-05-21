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Происшествия21 мая 2021 9:17

Водитель иномарки погиб в ДТП с "Камазом" на трассе М-10 в Тверской области

Он выехал на встречную полосу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водитель погиб в результате ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель погиб в результате ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла поздно вечером, 20 мая, на 325-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

34-летний водитель "Фольксваген Пассат" при движении в сторону Санкт-Петербурга выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом".

На момент прибытия скорой помощи мужчина был в сознании, его доставили в ЦРБ Вышнего Волочка. От полученных травм он скончался. Был не пристегнут ремнем безопасности на момент ДТП.

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