Утром 21 мая автобусы не будут ходить по улице Советской в Твери

Утром 21 мая в центре Твери перекроют движение. Фото: принтскрин с веб-камеры.

С 06:00 до 11:00 невозможно будет проехать и припарковаться на улице Советской на участке от площади Михаила Тверского до Смоленского переулка. Также с 06:00 до 11:00 ограничения будут введены на улице Салтыкова-Щедрина на отрезке от улицы Советской до Крылова.

Кроме того, там не будет ходить общественный транспорт. Всем, кто спешит по делам, нужно продумывать маршрут своей поездки.

Информация опубликована в официальной группе Администрации Твери в соцсетях. Соответствующее распоряжение за подписью заместителя главы Твери Андрея Гаврилина есть на сайте горадминистрации.

Перекрывать дорогу будут из-за празднования последнего звонка. Торжество пройдёт на Пушкинской площади около стелы «Город воинской славы». На нём будет присутствовать корреспондент «КП»-Тверь» Александр Жмулин.

По решению губернатора Тверской области Игоря Рудени, последние звонки в школах области пройдут в традиционном формате с соблюдением противоэпидемических мер.