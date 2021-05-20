Летом около 5 тысяч подростков смогут трудоустроиться на предприятия Тверской области

О планах по летнему трудоустройству подростков в прямом эфире рассказал губернатор. Фото: ПТО

Тему летней занятости подростков затронул 20 мая в вечернем прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя.

- В этом году планируем обеспечить около 5 тысяч рабочих мест для молодежи, порядка 40% из них будут во внебюджетной сфере. Кроме того, в бюджете заложены средства на выплату компенсаций работодателям, которые берут летом ребят на работу, - сообщил Игорь Руденя.

Свои вакансии для подростков представили более 330 организаций региона.

В регионе действует механизм компенсации части затрат работодателей, которые временно трудоустраивают подростков. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 232 предприятия. На работу взяли около 2,5 тысячи подростков. В 2021 году увеличено финансирование данной субсидии до 6,6 млн рублей.

По вопросу трудоустройства подросткам и их родителям следует обращаться в Центр занятости населения по месту регистрации.