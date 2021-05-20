Игорь Руденя пообещал большой концерт на следующий День Победы в Твери

День Победы в Твери традиционно завершился праздничным салютом. Фото: Анна СМИРНОВА

В прямом эфире телеканала Россия 24 (Тверь) губернатор Игорь Руденя подвел итоги празднования Дня Победы в этом году в нашем регионе.

Губернатор отметил три главных момента:

- Во-первых, мы дали возможность посетить Ржевский мемориал всем желающим. Туда ходят автобусы, а с 6 мая открыто регулярное железнодорожное сообщение. Первыми пассажирами поезда стали наши дорогие ветераны. Во-вторых, мы провели общее для двух городов воинской славы - Твери и Ржева - общее праздничное мероприятие. И, в-третьих, мы провели полноценный парад с прохождением войск, техники и авиации.

При этом Игорь Руденя посетовал, что из-за пандемии пришлось отменить традиционный концерт в столице региона.

- Но в следующем году большой концерт обязательно будет, - пообещал губернатор.