В Тверской области не будут отменять последние звонки в школах из-за пандемии

Губернатор объявил, что последним звонкам быть. фото: Youtube/Вести Тверь/скрин

Сегодня вечером , 20 мая, в прямом телеэфире выступил губернатор Игорь Руденя. Помимо всего прочего, глава региона ответил на вопрос, будут ли в этом году проводиться последние звонки в школах Верхневолжья.

Губернатор ответил, что да.

- Конечно, можно и нужно. Жизнь продолжается. Мы это обсуждаем с Минздравом, с Роспотребнадзором, с главами муниципальных образований. Открою секрет, мы в этом году сделаем подарок от областного правительства. Мы сделали ленты для выпускников 10 и 11 классов. Они будут всем розданы. На ленте написано "Выпускник 2021". Это останется на память у нашей молодежи, - сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что последние звонки надо проводить, но с соблюдением всех антиковидных профилактических мер.