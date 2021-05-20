В Твери на месте троллейбусного парка будет создана молодежная площадка "Россия - моя история"

Вместо троллейбусного парка в Твери будет молодежный парк.
Фото: Александр ЖМУЛИН
20 мая в вечернем прямом телеэфире на канале Россия 24 (Тверь) губернатор Игорь Руденя прояснил судьбу бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури в Твери.
По словам главы региона, на месте ТП будет создан молодежный мультимедийный парк "Россия - моя история". Это будет аналог проекта, представленного в Москве на выставке в ВДНХ.
- Там будет представлена вся историческая информация, архивная информация, фотографии, прекрасные видео сюжеты о том. как формировалась история Российской Федерации, - уточнил губернатор.
Игорь Руденя также сообщил, что в этом парке будут различные тематические мультимедийные зоны, большой зал.
На молодежной площадке уделят внимание и истории тверского края.
Отдельное здание на территории парка займёт областной комитет по делам молодежи.
- Планируем сдачу до конца текущего года, надеюсь, уже в сентябре, - добавил Игорь Руденя.