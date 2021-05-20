Сомнительные саженцы роз, плодовых и декоративных растений продавали в Заволжском районе Твери

В Заволжье торговали саженцами без документов Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

19 мая сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели проверки по нестационарным торговым точкам в Заволжском районе Твери.

В ходе рейда были выявлены факты нарушений законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

В частности, гражданами осуществлялась реализация земляники садовой, саженцев роз, плодово-ягодных и декоративных растений без документов, что ставит под сомнение их сортовые и посадочные качества.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.