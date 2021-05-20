В Тверской области украли ноутбук у местного жителя

Злоумышленника задержала полиция, он находится под стражей Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию заявил 28-летний житель Нелидово и сообщил, что у него украли ноутбук стоимостью около пятнадцати тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что пригласил к себе в квартиру малознакомого мужчину, тот попросил у него денег, на что получил отказ. Тогда гость силой забрал ноутбук и ушел.

Подозреваемым оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 31-летний мужчина. Он сообщил, что продал ноутбук за 5000 рублей. Технику нашли и изъяли.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.