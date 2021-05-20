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Общество20 мая 2021 18:52

За 148 миллионов рублей в Калязине отреставрируют Дом купцов Полежаевых

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил особое внимание уделить прилегающей территории
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прилегающая территория Дома купцов Полежаевых станет частью туристического квартала города Фото: ПТО

Прилегающая территория Дома купцов Полежаевых станет частью туристического квартала города Фото: ПТО

20 мая во время рабочего визита в Калязин губернатор Игорь Руденя посетил экспозицию Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского и ознакомился с планами по реставрации Дома купцов Полежаевых.

Дом купцов Полежаевых был построен в конце XVII-начале XIX веков. На ближайшие два года запланирована его реставрация. Работы оценили в 148 млн рублей. Этих денег должно хватить на внутреннюю и наружную отделку здания, замену коммуникаций.

Игорь Руденя обратил внимание, что прилегающая территория станет частью туристического квартала города, а значит ее благоустройству нужно уделить особое внимание. В том числе сохранить мостовую у Дома и исторические липы.

После реставрации в Дом купцов Полежаевых переедут экспозиции краеведческого музея. Здесь планируется разместить разделы об археологии Верхнего Поволжья, историческую часть, посвященную Свято-Троицкому Макарьеву монастырю, усадебной жизни Калязинского уезда, этнографии Калязинского края, местным промыслам. А также игровые и интерактивные зоны для школьников.

Игорь РУДЕНЯ