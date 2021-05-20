В Твери прошли выпускные полёты краснодарских курсантов на Ил-76

В Твери краснодарские курсанты летали на Ил-76. Фото: принтскрин видео с сайта Министерства обороны РФ.

В Твери на аэродроме Мигалово прошли выпускные полёты пятикурсников Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Серова. Летали на самолётах Ил-76.

Курсанты отработали взлёты и посадки, полёт по маршруту, а также имитацию десантирования с открыванием рампы и боковых дверей. Каждый из краснодарцев получил оценку за проделанную работу.

Будущие офицеры проходят практику под руководством самых опытных командиров кораблей.