В Тверской области ураган и град разгулялись в Бежецком районе

В Тверской области ветер повалил деревья в Бежецке. Фото: новостной портал вдвбежецк.рф.

Бежецкий новостной портал сообщает о том, что в городе много упавших деревьев и разбитых машин из-за сильного ветра в грозу. В частности, от разгула стихии пострадали переулок Первомайский, Андреева, Чернышевского и др. Стволы упали на машины и столбы. В нескольких местах они перекрыли проезжую часть.

Также бежечане выкладывают в сеть фото града, который прошёл у них в районе. Размер градин один из жителей соотнёс с пятирублёвыми монетами.