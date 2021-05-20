В Тверской области продолжается реставрация Николаевской колокольни в Калязине

В Тверской области продолжают реставрировать Калязинскую колокольню. Фото: ПТО.

В Калязине идёт реставрация памятника архитектуры Николаевская колокольня. Работы планируют завершить к сентябрю 2021 года. По проекту восстановят и усилят стены, арки, фундамент. Восстановят части декора, установят витражи и т.д. Также в планах создание подсветки.

Объект стоит в строительных лесах. 20 мая на выездном совещании ход реставрационных работ обсудил с ответственными лицами губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений, – отметил глава региона.

Ресnаврация идёт на средства областного бюджета. По поручению Игоря Рудени на остров проложат оптоволокно для высокоскоростного интернета, создадут зону wi-fi.

В порядок приведут и спуск к колокольне на берегу. Муниципальному образованию выделено 50 миллионов рублей по федеральному гранту.