В Калязинском детском доме в Тверской области обустроят бассейн и спортзал

Здание детского дома было построено в 1917 году Фото: ПТО

20 мая губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Калязинский район посетил детский дом "Родничок", ознакомился с условиями проживания детей.

Сейчас в детском доме на попечении находятся 37 детей, сюда принимают воспитанников с самого рождения. Для проживания оборудованы четыре группы семейного типа, одна дошкольная группа, есть кабинеты психолога, логопеда, музыкального работника. Воспитанники обучаются в двух городских общеобразовательных школах.

Само здание было построено 1917 году и нуждается в ремонте. По поручению Игоря Рудени Министерству социальной защиты населения в кратчайшие сроки поручено разработать проект модернизации учреждения, включая размещение на территории спортзала и бассейна.

- Для детей необходимо создать комфортные условия, чтобы их жизнь не отличалась от жизни сверстников, растущих в семьях, - подчеркнул губернатор.