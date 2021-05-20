В Тверской области от коронавируса привился 123 361 человек

В Тверской области продолжается вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. С момента ее начала прививку сделал 123 361 человек – это 84% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За 19 мая привито 1208 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 116 265 вакцинированных гражданах.

В регионе действует 38 прививочных пунктов при лечебных учреждениях. По поручению губернатора Игоря Рудени к летнему периоду будет открыто еще 12 дополнительных точек вакцинации.

Уже сейчас в Твери сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Также запись на прививку организована в МФЦ.