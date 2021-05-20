В Твери мошенница брала в аренду игровые приставки, а сама их продавала

Злоумышленницу задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратились несколько жителей Твери и сообщили, что у них обманным путём похитили игровые приставки. Общий ущерб составил 167 000 рублей.

Полицейские проверили места возможного сбыта краденного, вышли на след подозреваемой.

Выяснилось, что 33-летняя тверичанка через интернет брала приставки якобы в аренду, а сама их продавала через сайт и комиссионный магазин. Всего злоумышленница выручила около 50 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.