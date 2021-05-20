В Калязине Тверской области затянули ремонт кровли школы

Городская средняя общеобразовательная школа Калязина. Фото: ПТО

20 мая губернатор Игорь Руденя в Калязине посетил Городскую среднюю общеобразовательную школу и поручил оперативно завершить ремонт её кровли.

Дело в том, что с работами явно затянули.

Игорь Руденя подчеркнул: ремонт должен быть завершен до 1 сентября. Также по поручению губернатора к новому учебному году отремонтируют входную группу учреждения.

Школа построена в 1983 году. В ней обучается 899 детей, работает 60 человек. За последние годы школа при поддержке области установлены пластиковые окна и система видеонаблюдения, полностью заменено освещение, обновлены школьные коридоры, частично отремонтирована отопительная система, выполнены работы по замене сантехники.

Напомним, что губернатор сегодня находится с рабочим визитом в Калязине. Ранее Игорь Руденя поучаствовал в зарыблении Волги в городе.