Игорь Руденя помог выпустить в Волгу 13 тысяч мальков стерляди в Тверской области

Игорь Руденя вместе со школьниками помог выпустить в Волгу в Калязине 13 тысяч мальков стерляди. Фото: ПТО

20 мая, в День Волги, губернатор Игорь Руденя вместе со школьниками и специалистами Росрыболовства выпустил в реку в Калязине около 13 тысяч молоди стерляди.

Как сообщило областное правительство, всего в 2021 году в Верхневолжье планируется выпустить в водоемы более 4,7 млн мальков ценных видов рыб.

- Верхневолжье - самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. Мы вместе с ребятами выпустили около 13 тысяч мальков. А за прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков, - прокомментировал Игорь Руденя журналистам после зарыбления.

Ежегодно в регионе выпуск мальков рыб (стерлядь, сазан, толстолобик, чёрный амур, щука) осуществляется на девяти водоёмах бассейна Волги. В том числе - на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер.

И это даёт результаты. Так, в Иваньковском и Угличском водохранилищах установлено наличие стерляди весом до 1,5 килограмм.

Сегодня Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Калязине. Начал губернатор свой визит с возложения цветов к Обелиску воинам-калязинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.