В Твери начали высаживать цветник на набережной Степана Разина

Клумбы Твери украсят 180 000 цветов Фото: администрация Твери

В Твери специалисты МБУ "Зеленстрой" начали высаживать цветник "Мы любим Тверь" на склоне набережной Степана Разина. В этом году в конструкцию внесли изменения. Красные деревянные буквы заполнят цветами, а вокруг сердца высадят дополнительные саженцы.

Всего цветочные клумбы города украстя 180 000 цветов.

- Все цветы неприхотливые, быстро приспосабливаются к городским условиям и, при бережном отношении горожан, они будут радовать жителей в течение всего летнего сезона, - отметили в аминистрации.

В парках и других видовых местах продолжают косить траву. Объем работ большой, требуются сотрудники. По вопросам трудоустройства звоните по телефону 8(4822) 58-57-81.