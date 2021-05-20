Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире в Твери

Вновь состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей. Фото: ПТО

20 мая в 21.00 на телеканале «Россия 24» (Тверь) вновь состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей.

Глава региона расскажет о подготовке к празднованию 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, о готовности области к летней оздоровительной кампании отдыха детей, занятости подростков, ремонте дорог и мостов.

Также темами эфира станут газификация муниципалитетов, итоги отопительного сезона и подготовка к предстоящей зиме. Кроме того, речь пойдет о реализация в Тверской области программы туристического кэшбэка.

Программу с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет.