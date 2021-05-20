В Управлении Росгвардии по Тверской области состоится прямая линия с населением

В Росгвардии состоится прямая линия с населением Фото: Татьяна Коркина

25 мая заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии России по Тверской области полковник полиции Игорь Москалев ответит на вопросы об обеспечения защиты и охраны собственности подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии.

По телефону граждане смогут получить информацию о слвременных методах охраны имущества, перспективной системе навигационного спутникового мониторинга для охраны автотранспортных средств.

Задать вопросы можно по телефону: 8(4822) 34-41-60 с 16:00 до 17:00.