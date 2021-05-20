На время велопарада в Твери перекроют несколько улиц и мост

На время велопарада в Твери перекроют несколько улиц Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери, 23 мая, в связи с велопарадом, перекроют несколько улиц. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

В частности, с полуночи и до 12:00 дня движение и парковка автомобилей будут запрещены по бульвару Лукьянова.

Далее, с 10:30 до 12:30, по мере продвижения велосипедистов, будут перекрывать Петербургское шоссе, набережную Афанасия Никитина, Старый Волжский мост, Тверской и Комсомольский проспекты (на участке от улицы Советской до улицы Горького) и улицу Советскую (на участке от Тверского проспекта до Соборной площади).

Автомобилистам следует заранее планировать маршруты.

Напомним, велопарад "Навстречу лету" проходит в Твери ежегодно. Регистрация и сбор участников будут организованы в сквере Вагоностроителей на площади Конституции с 10:00 до 11:00. После построения велоколонна поедет по Петербургскому шоссе, набережной Афанасия Никитина, Новому мосту, улице Советской до городского сада, где будет организована спортивно-развлекательная программа.

Принять участие в велопараде могут все желающие.