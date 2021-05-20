В Тверской области четыре театра получат финансовую поддержку по проекту «Культура малой Родины». Фото: Степан КАМЕНЕВ

Четыре театра Тверского региона получат дополнительную денежную помощь в рамках проекта «Культура малой Родины». Часть средств направят из областного бюджета. Вопрос обсудили на заседании Бюджетной комиссии.

Городам с численностью до 300 тысяч человек выделят 19,2 миллиона рублей в течение трёх лет – до конца 2023 года. В том числе, три миллиона рублей из областной казны.

В эту категорию попали Кимрский театр драмы и комедии, а также Вышневолоцкий драматический театр. Деньги пойдут на техническое оборудование и новые постановки.

На поддержку детских театров на трёхлетний срок предусмотрено 40,1 миллиона рублей, в том числе 6,1 миллиона рублей из регионального бюджета. Средства пойдут в Тверской ТЮЗ и Тверской театр кукол. Театр юного зрителя направит финансовую помощь на технику и новые постановки. Театр кукол – на транспорт, технику и одежду сцены.

Как отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя, театральное искусство способствует формированию в обществе традиционных ценностей, служит духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.