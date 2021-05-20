Региональное МЧС предупреждает о грозе и крепком ветре в Тверской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Региональное МЧС прислало предупреждение, что 20 мая до 10:00 на территории Тверской области возможны грозы и ветер до 12-17 м/с. Согласно шкале Бофорта, такой ветер характеризуется как «крепкий». В такой ситуации гнутся стволы деревьев, трудно идти против ветра.

Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает телефоны, по которым нужно звонить в случае ЧП: 101 и 112. Телефон областного МЧС: (4822) 39-99-99.