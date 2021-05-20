В Твери частично перекрыли Петербургское шоссе из-за ремонта труб

В Твери затруднено движение на Петербургском шоссе из-за работ коммунальных служб. Фото: Яндекс Карты.

В связи с ремонтом, который ведут коммунальные службы, перекрыта полоса выезда с улицы Комаров, а также частично перекрыта крайняя правая полоса на Петербургском шоссе в сторону Вагонзавода.

Судя по Яндекс картам, на Петербургском шоссе на отрезке от Перекопского переулка до улицы Комарова затруднено движение. Возможны пробки. Водителям нужно выбирать пути объезда.

«Комсомолка» будет следить за дорожной ситуацией.