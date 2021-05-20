В Тверской области на М-10 водитель легковушки столкнулся с лосем и получил травмы

В Тверской области на М-10 водитель легковушки столкнулся с лосем и получил порезы на лице. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

Рано утром 20 мая в Вышневолоцком городском округе на 286 километре трассы М-10 водитель Lada, который ехал в сторону Санкт-Петербурга сбил выскочившего на дорогу лося. Животное скончалось на месте. Пострадал и сам автомобилист, который был в машине один.

У мужчины порезаны лицо и предплечья. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. От удара перед автомобиля помяло.

За рулём водитель ехал трезвым.