Еще 33 человека заразились коронавирусом 19 мая в Твери

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 41 253 случаев заражения COVID-19. За сутки 19 мая заразились 75 человек.
Выздоровели 38 763 жителей региона (+51 за сутки).
Изолированы 1521 больных (+22).
Умерли 970 человек (+3).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 387 заболевших (+33 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район - 2983 (+5),
Ржев - 2269 (+3),
Вышневолоцкий городской округ - 2190 (+1),
Калининский район - 1712 (+5),
Торжок - 1624 (+2),
Кимры - 1624 (+2),
Бологовский район - 1046 (+2).
Прививку от коронавируса сделали 122 153 жителя Тверской области, за последние сутки - 949 человек.
За весь период в регионе проведено 708 670 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 820.