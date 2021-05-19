Еще 33 человека заразились коронавирусом 19 мая в Твери

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 41 253 случаев заражения COVID-19. За сутки 19 мая заразились 75 человек.

Выздоровели 38 763 жителей региона (+51 за сутки).

Изолированы 1521 больных (+22).

Умерли 970 человек (+3).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 387 заболевших (+33 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2983 (+5),

Ржев - 2269 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2190 (+1),

Калининский район - 1712 (+5),

Торжок - 1624 (+2),

Кимры - 1624 (+2),

Бологовский район - 1046 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 122 153 жителя Тверской области, за последние сутки - 949 человек.

За весь период в регионе проведено 708 670 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 820.