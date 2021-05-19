В Тверской области мужчина через телефон знакомого похитил 30 000 рублей

Подозреваемый в краже находится под стражей Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию заявил 53-летний житель Кашинского городского округа. Мужчина сообщил, что у него похитили мобильный телефон и через мобильный банк списали 30 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По подозрению в краже задержали 36-летнего местного жителя. Мужчины вместе выпивали, а когда хозяин квартиры уснул, гость взял телефон и перевел деньги.

Телефон полицейские изъяли, а деньги фигурант потратил. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Мужчина - под стражей.