В Твери избрали председателя областной избирательной комиссии

Валентина Дронова останется главой облизбиркома еще минимум пять лет. Фото: ИКТО

19 мая В Твери состоялось первое, организационное заседание избирательной комиссии региона срока полномочий с 2021 по 2027 годы. Также были проведены выборы председателя облизбиркома.

Член ЦИК РФ Борис Эбзеев представил для назначения на должность председателя избирательной комиссии Тверской области кандидатуру Валентины Дроновой. Как известно, она руководит облизбиркомом с июля 2011 года.

По итогам голосования она останется председателем избирательной комиссии региона. Её заместителем будет Максим Туманов, секретарем комиссии - Светлана Задумова.

В новом составе облизбиркома - 14 членов с правом решающего голоса. Большинство из них (64%) назначены по предложениям политических партий и общественных организаций.

У всех членов комиссии есть высшее образование (у восьми – юридическое).