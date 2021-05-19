В Твери стартовала ярмарка вакансий

В столице региона проходит ярмарка вакансий. Фото: ПТО

19 мая на базе тверского Центра опережающей профессиональной подготовки начала работу ярмарка вакансий для жителей региона. Она продлится до 21 мая включительно.

В течение трех дней на ярмарке можно получить полную информацию о вакансиях, открытых на предприятиях и о краткосрочных программах обучения в колледжах Твери и области.

О том, какие непосредственно вакансии представлены каждый день на ярмарке и какие организации-работодатели в ней участвуют, читайте здесь.

Ярмарка вакансий открыта для посетителей с 11:00 по адресу: улица Индустриальная, дом 2.