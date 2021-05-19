Губернатор Игорь Руденя обсудил с митрополитом Амвросием благоустройство Спасо-Преображенского собора в Твери

Спасо-Преображенский собор в нынешнем виде. Фото: ПТО

19 мая губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу, посвященную Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Твери. В обсуждении участвовал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, были рассмотрены вопросы благоустройства территории храма, обустройства освещения святыни и совершенствования его внутреннего убранства.

- Это наш общий долг - восстановить главную святыню Верхневолжья с богатой историей, сделать всё необходимое, чтобы здесь возобновилась духовная жизнь. Спасо-Преображенский собор - это символ возрождения нашей территории, - отметил Игорь Руденя.

- Восстановление святыни, особенно в год 750-летия Тверской и Кашинской епархии, очень важно. Это будет визитная карточка нашей области, - сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Возрождение, то есть строительство собора на историческом месте началось в 2014 году при поддержке граждан, бизнеса и благотворительного фонда «Собор».

5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в храме прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году и шесть с половиной веков являлся главным кафедральным храмом города.