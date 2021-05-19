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Общество19 мая 2021 17:12

В селе Даниловское под Тверью ликвидирована несанкционированная свалка

На мусор пожаловались жители
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Несанкционированная свалка в настоящий момент ликвидирована Фото: минприроды Тверской области

Несанкционированная свалка в настоящий момент ликвидирована Фото: минприроды Тверской области

Несанкционированную свалку мусора ликвидировали в деревне Даниловское Никулинского сельского поселения Калининского района. На место выезжали специалисты минприроды Тверской области.

По итогам рейда информация была направлена региональному оператору для проведения работ по ликвидации ТБО.

- В настоящий момент несанкционированная свалка мусора вблизи деревни Даниловское ликвидирована, - сообщили в минприроды.