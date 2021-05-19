В селе Даниловское под Тверью ликвидирована несанкционированная свалка

Несанкционированная свалка в настоящий момент ликвидирована Фото: минприроды Тверской области

Несанкционированную свалку мусора ликвидировали в деревне Даниловское Никулинского сельского поселения Калининского района. На место выезжали специалисты минприроды Тверской области.

По итогам рейда информация была направлена региональному оператору для проведения работ по ликвидации ТБО.

- В настоящий момент несанкционированная свалка мусора вблизи деревни Даниловское ликвидирована, - сообщили в минприроды.