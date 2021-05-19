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Общество19 мая 2021 16:56

В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд времён войны

Трофей нашли в деревне Березино
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Под Тверью уничтожены снаряды времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Под Тверью уничтожены снаряды времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

19 мая в деревне Березино Калининского района Тверской области группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы обезврежен 75-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».