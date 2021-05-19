Пропавший 16 мая подросток вернулся домой в Твери

Поиски подростка завершены в Тверской области Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери завершены поиски 17-летнего Ивана Широкова. По информации СУ СК РФ по Тверской области, подросток вернулся домой.

Напомним, мальчика искали с 16 мая. Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь проводилась проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего.

Было осмотрено место последнего пребывания подростка, опрошены его родственники и знакомые.

- В настоящее время несовершеннолетний найден, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В ближайшее время его опросит следователь СК с целью установления всех обстоятельств его исчезновения.