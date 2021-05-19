Два дома сгорели в деревне в Бологовском районе Тверской области

Пожарным удалось отстоять другие дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Серьезный пожар произошел 19 мая в деревне Кафтино в Бологовском районе Тверской области. Загорелись два жилых дома.

На месте ЧП работали отделения пожарно-спасательных частей №25, №13, №9, №14, №50, №61, СПСЧ, СПСЧ-50, СПСЧ-8, ДПК "Кемцы", оперативная группа Бологовского ПСГ.

Пожарным удалось потушить два горящих строения и не допустить распространения огня на соседние дома.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Причины возгорания уточняются.